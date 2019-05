Groninger winkeldieven opgepakt in Roden

In Leek zag iemand dat de mannen zich verdacht gedroegen en daarna met een gevulde tas naar een auto renden ervandoor gingen richting Roden. Daar vonden politieagenten de auto zonder de mannen op de parkeerplaats. Ze hielden de auto in de gaten en even later kwamen de twee terug.De oudste van de twee had een geprepareerde tas mee met daarin spullen die net daarvoor waren gestolen bij een Kruidvat-filiaal in Roden. In de auto lagen spullen die waren gestolen bij meerdere winkels in Leek. Ook lag daarin nog geprepareerde tas. Criminelen bedekken de binnenkant van zo'n tas met aluminiumfolie waardoor het alarm in winkels niet afgaat als ze spullen stelen.De mannen zijn meegenomen naar het politiebureau in Assen en zitten vast.