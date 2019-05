Staatsbosbeheer doet aangifte tegen vervuilende leliekweker

Staatsbosbeheer heeft de lelieteler aansprakelijk gesteld voor de schade en is, naast de aangifte, bezig met een gerechtelijke procedure.In november en december 2017 is het waterbassin van de leliekweker een aantal keren doorgebroken. Het water kwam daardoor in twee vennen in het gebied van Staatsbosbeheer terecht.Uit onderzoek in opdracht van Staatsbosbeheer blijkt dat er duidelijke negatieve effecten zijn voor de planten, de waterkwaliteit en de bodemsamenstelling. Er zijn meer dan veertig verschillende pesticiden in het water gevonden.Het water heeft volgens Staatsbosbeheer twee maanden in het gebied gestaan. Mede daardoor is de natuurbeheerder bang dat de schade aan de natuur groot is.Boswachter Corné Joziasse: “Het heeft me ontzettend geraakt als boswachter. Je doet je best om het gebied te beschermen en toen opeens gebeurde dit. En het duurde zó lang voordat het vervuilde spoelwater uit het gebied was.”De sanering van het gebied, die zal moeten worden uitgevoerd, is erg duur. Staatsbosbeheer probeert via de rechter de kosten voor de sanering te verhalen op het bedrijf.