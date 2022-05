De Weide 5 speelt tegen oud-profs in Olympisch Stadion: 'Het begon als een geintje'

Doorgaans speelt het vijfde elftal van vv De Weide tegen clubs als Noordscheschut of Pesse, maar vanavond wacht een wedstrijd van een geheel andere orde. Het vriendenteam uit Hoogeveen staat dan tegenover een verzameling oud-profvoetballers, van wie het grootste deel zelfs het Nederlands elftal heeft gehaald.

De plaats van handeling is ook al bijzonder: het Olympisch Stadion in Amsterdam. En om het helemaal af te maken is de wedstrijd van De Weide 5 ook nog eens live te zien op sportzender ESPN. "Voetbalteams uit het amateurvoetbal konden zich voor deze actie aanmelden en dat hebben wij dus gedaan. Het begon voor ons als een geintje, maar het werd heel serieus", zegt Rogier Hogervorst, trainer van De Weide 5, over de actie De Wedstrijd van je Leven.

Stemmen trekken

Een maand lang was het Hoogeveense team bezig om voldoende stemmen te trekken. "Uiteindelijk hebben we met allerlei ludieke acties, zoals het inzingen van een nummer, stemmen binnengehaald", vertelt Hogervorst. "Er deden ongeveer 1.600 teams aan deze actie mee en wij hebben het dus gered. Begin mei mochten we bij ESPN in de uitzending komen en toen hoorden we dat we deze wedstrijd mochten spelen."

De verzameling oud-profs die De Weide 5 vanavond treft, verschijnt binnen de lijnen als FC De Rebellen. "Onder meer Glenn Helder, Ruben Schaken, Pascal Bosschaart en Sjaak Polak doen mee. En Gertjan Verbeek is de trainer vanavond. Dat is een aardig rijtje met namen", lacht Hogervorst. De wedstrijd wordt geleid door Bas Nijhuis.

"Ons team bestaat voornamelijk uit vrienden", zegt Hogervorst over De Weide 5. "Sommige oudere spelers hebben de jongere gasten in de jeugd nog training gegeven. Het is een mengelmoes van een en al gezelligheid en wat voetbaltalent. En bij ons is de derde helft uiteraard ook heel belangrijk."

'Echt heel zenuwachtig'

"In de competitie hadden we dit seizoen aanvankelijk kans op het kampioenschap, maar dat kan inmiddels niet meer. We kunnen nog wel de tweede plek wel vasthouden", aldus Hogervorst. De trainer werkt naar eigen zeggen met gezonde spanning naar de wedstrijd tegen FC De Rebellen toe. "Maar er zijn ook spelers die echt heel zenuwachtig zijn. Die staan te stuiteren in de kantine. Ik hoop dat die spanning wel wat teweeg gaat brengen op het veld."