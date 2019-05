Wildcam: snuffelende jonge vosjes en een zogende moedervos

Groene specht tussen de mieren

In natuurgebied Hart van Drenthe zagen Arends en Wesselink plotseling zes jonge vosjes. "Ze waren nog maar net uit de burcht, een beetje wankelend", vertelt Arends. "Mensen zijn dan nog vreemd voor de vosjes. Als ze een week ouder waren geweest, waren ze al veel alerter. Dit was dus echt een geluksmoment.""De twee jongsten waren het meest nieuwsgierig. Thirza en ik waren gaan zitten en die twee kwamen naar ons toe. Daarna gingen ze voor ons in het gras liggen slapen. De andere vier bekeken het allemaal vanaf de burcht."De moeder was er niet bij. "Ze was denk ik op jacht. Ze komt de jongen af en toe voeren en gaat dan weer op jacht. Grote delen van de dag zijn ze hulpeloos en alleen, ze zullen het vast niet allemaal overleven."Sonja van der Wijk van de Dassenwerkgroep houdt in de Onlanden de dassen in de gaten. Voor haar wildcamera verschijnen naast dassen ook andere dieren. Zo had ze onlangs plotseling een vos voor de lens. Van der Wijk: "Ik vind dit zo mooi om te zien. Deze vos staat pal voor de camera, je ziet aan de tepels duidelijk dat het een zogende moedervos is.""Het prachtige aan zulke beelden is, is dat je weet dat er dus jonge vosjes zijn en dat het goed gaat met de vos in een gebied zo dichtbij de stad, daar word ik echt blij van!"