Na moeder nu kalfje waarschijnlijk doodgebeten door wolf in Anderen

Zo moeder, zo dochter. Alleen dan wel in een pijnlijke vorm. Waar eerder deze maand een koe van boer Jos Ubels in Anderen, waarschijnlijk door een wolf werd doodgebeten, is onlangs ook het kalf van deze koe doodgebeten. Ook waarschijnlijk door een wolf.

Het onderzoek naar het overlijden van de koe, of dat door een wolf komt of niet, loopt nog. En nu is daar dus een kalf bij gekomen. Het onderzoek daarvoor is nu ook in gang gezet. "Ik kan mij niet iets anders voorstellen." Het kalf was zo'n acht maanden oud. "Het was een dik kalf."