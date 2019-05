Failliete tandartspraktijk Emmer-Compascuum wordt geveild

“Het is jammer dat het niet is gelukt”, zegt curator Eddy Heuzeveldt. “Na het faillissement heb ik de praktijk zo lang mogelijk nog in de benen gehouden. We hebben ons maximaal ingespannen, maar het is niet tot verkoop gekomen.”De praktijk ging in december failliet en had 3.000 patiënten . Heuzeveldt is wel lange tijd in gesprek geweest met serieuze overnamekandidaten. “Maar het tekort aan tandartsen is voor investeerders toch wel een probleem. Ook gaat het hier om een pand dat volgens sommigen wat aan de krappe kant is.”Op 21 mei wordt de praktijk nu geveild. “Geïnteresseerden kunnen dan online hun bod uitbrengen. Veilingen in het café zie je niet veel meer, daar zijn het vaak dezelfde mensen die elkaar de bal toespelen”, aldus Heuzeveldt. Het is niet zo dat het pand tegen elk bod wordt verkocht. Er is volgens de curator een bodemprijs.