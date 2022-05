Pieter Wittenberg wacht op oordeel over 'reddingswerk' in Griekenland: 'Het doet mij niks'

Al zegt de Drent geen hinder te hebben van het oordeel dat de Griekse justitie nog moet vellen, zijn collega-reddingswerkers kampen daar wel mee. "We hebben nog contact, en het gaat niet goed met hen. Het merendeel is jonger dan ik, zij zitten nog aan het begin van hun loopbaan. Een van hen is bijvoorbeeld afgestudeerd als rechtenstudent, heeft psychische klachten, en krijgt geen baan. Ook zitten velen met een onrechtvaardig gevoel: 'Waarom wordt mij dit aangedaan?'"

Bijwonen rechtszaak

De komende tijd is het voor de 24 reddingswerkers nog afwachten wat het vervolg wordt. Ze worden verdacht van spionage en het onthullen van staatsgeheimen, mogelijk komen de aanklachten van mensensmokkel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie daar nog bij. "Je moet vertrouwen hebben in de rechtsstaat", aldus Wittenberg. Hij is van plan de volgende zitting naar Griekenland af te reizen, wat hij eerder ook deed. "De enige manier om te laten zien waar je voor staat, is de rechter recht in de ogen aankijken. Wegblijven heeft geen zin."