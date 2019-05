Bartje gaat aan eigen populariteit ten onder en moet vertrekken

Dat is volgens de initiatiefnemers in overleg met de gemeente Midden-Drenthe besloten.Het beeld werd begin april langs de A28 geplaatst, op het randje van de gemeente Midden-Drenthe, vlakbij Assen. De reusachtige Bartje is gemaakt door Destic Kunststoffen en Busa Coatings. Het bedrijf wilde met het beeld onder meer laten zien dat we in Drenthe niet al te bescheiden moeten zijn. Zo zouden we ons wel wat meer mogen laten horen om de Formule 1-race naar Assen te halen, zei Pascale Luyks van Destic toen het beeld werd geplaatst.Het beeld mocht langer langs de A28 blijven staan dankzij medewerking van de gemeente Midden-Drenthe. Maar uiteindelijk bleek Bartje te populair. "Te veel mensen bezochten het beeld om er een selfie te maken," vertelt Pascale Luyks, "Daarvoor moesten ze over het erf van een boer en die ondervond daar hinder van." Daarom is in overleg besloten het beeld toch weg te halen."De boer is tot nu toe erg gastvrij geweest. Maar nu halen we Bartje weg om hem te ontlasten", vertelt Luyks. Tot nu toe zijn er vooral positieve reacties geweest over het standbeeld.Wat er nu precies met het beeld gebeurt, is niet duidelijk."Bartje gaat nu eerst naar de gemeente Midden-Drenthe en krijgt misschien een nieuw plekje," zegt Luyks. Volgens haar zijn er ook veel belangstellenden die het beeld willen kopen, dus is het ook nog mogelijk dat Bartje voor een goede prijs van de hand wordt gedaan.