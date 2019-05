De toch-niet-doorstart van Op=Op, hoe zit dat eigenlijk?

Toch zijn de winkels aan de juiste partij verkocht, zegt curator Jeroen Reiziger. "Deze partij bood een goede prijs. Er was uiteindelijk nog één andere gegadigde over, maar die kon het niet betalen. Die koper wilde een deel van de koopsom betalen uit de opbrengst van de verkoop. Daar konden we niet mee akkoord gaan."De koper was St.art Operations, met de hoofdvestiging in Emmen. Het bedrijf van herstructureringsspecialist Tim Everts betaalde naar verluidt bijna 5,5 miljoen euro voor onder meer de voorraden en de formule van Op=Op."Plan A bij dit soort overnames is vaak om de formule weer door te verkopen. Daar is nu ook over onderhandeld, onder meer met de directie van het bedrijf", zegt Reiziger. Nu dat is mislukt wordt plan B ingezet."Dat bestaat vooral uit het zo goed mogelijk verkopen van de verschillende delen van het bedrijf, zoals de inboedel en de voorraden. Zo kan een investeerder mogelijk toch rendement halen uit de deal."Over het voortbestaan van de winkels en de banen die daarbij horen, is nog niets met zekerheid te zeggen. Eigenlijk is Op=Op weer te koop en er kunnen nieuwe kandidaten opstaan, zegt Reiziger. "Bijvoorbeeld iemand die het failliete Op=Op te groot vond om in één keer over te nemen, maar die wel interesse heeft in een kleiner aantal winkels. Die zou zich bij de nieuwe eigenaren kunnen melden en weer gaan onderhandelen."Daarmee blijft dus de onzekerheid voor het personeel, maar kan het ook een sprankje hoop bieden. Bij het faillissement van Op=Op zijn alle arbeidscontracten opgezegd. Wettelijk geldt dan een termijn van zes weken. Dat betekent dat het personeel op 13 mei op straat staat, als de situatie niet verandert.