Handjeklap keert na bijna 90 jaar terug op Kleintje Rodermarkt

Zo'n 150 paarden staan op de Brink. Van heinde en verre komen handelaren naar Roden voor de dieren. "Ze komen uit heel Europa", meent Ananias. "Zwitserland, Italië, Spanje, Denemarken, Duitsland. Er zijn Engelsen en Ieren. Dat is toch mooi. Het zet Roden op de kaart. Het is wel een tijdje geleden dat dat gebeurd is."

Of de paardenmarkt in het voorjaar in stand wordt gehouden is de grote vraag. "Het zou best eens kunnen", meent De Rink. "Als het vandaag goed verloopt dan denk ik dat het best kans van slagen heeft om het volgend jaar weer te doen."