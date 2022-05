Wakker Emmen bezorgd over stinkvijver in Emmerhout

Wakker Emmen in de gemeenteraad van Emmen maakt zich zorgen over de stank van de vijver in de wijk Emmerhout. Bewoners klaagden daar gisteren over. De partij wil nu weten wat de gemeente aan de stank kan doen.

De vijver is een zogeheten overstortvijver: als het hard regent en de riolering het water niet snel kan afvoeren, wordt het overtollige water in de vijver gestort. Maar het is niet alleen regenwater die de bewoners in de vijver zien. Het is rioleringswater waar ook ontlasting en ander afval in drijft.

Het stinkt zo erg dat mensen in de buurt de ramen dicht houden en zo min mogelijk in de tuin komen. Dat moet anders, vindt Wakker Emmen. Donderdag gaat de partij de wethouder aan de tand voelen tijdens de raadsvergadering in Emmen.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bewoners hun ramen gesloten moeten houden om geen last te hebben van de stank, zeker met de zomer die voor de deur staat. Daarnaast zijn er ook nog eens gezondheidsrisico's wanneer er rioolinhoud in de vijver terecht komt. We willen weten wat de wethouder hieraan kan doen", aldus raadslid Henk Bos.