Jom Hasjoa herdenking in Coevorden: 'Als namen niet meer genoemd worden zijn ze pas echt vergeten'

“We verwachten zo’n veertig tot vijftig mensen bij de herdenkingsceremonie”, vertelt secretaris Barend Faddegon van de synagoge in Coevorden. Tijdens de herdenking om zeven uur zullen de namen worden opgenoemd van Joodse mensen uit de gemeente Coevorden die de oorlog niet overleefd hebben. “Volgens Joodse tradities ben je pas echt vergeten als je naam niet meer genoemd wordt.”In de Tweede Wereldoorlog is bijna de gehele Joodse gemeenschap van Coevorden verdwenen. Enkelen kunnen het nog navertellen. “Bij deze herdenking laten we ook nabestaanden aan het woord. Mensen die onder zijn gedoken, of nabestaanden daarvan.”Faddegon verwacht dat de aanwezigen vooral uit de omgeving van Coevorden zullen komen. “We ontvangen gemeenschappen uit Dalen, Sleen en Meppen”, zegt hij. “En uit Coevorden zelf natuurlijk.” Ook verwacht hij dat er enige belangstelling zal zijn van buiten de omgeving.Jom Hasjoa begint steeds meer te leven in de omgeving volgens Faddegon. “Dat komt waarschijnlijk doordat we steeds meer aandacht ervoor vragen.”Naast het oplezen van de namen worden er ook twee joodse gebeden gedaan. “Een gebed voor de overledenen en een algemeen gebed.” Deze gebeden worden niet voorgedragen door joodse predikanten. Die zijn er niet in Coevorden. De gebeden zullen begeleid worden door christelijke voorgangers.Als afsluiting zullen het Israëlisch volkslied en het Wilhelmus gezongen worden. Ook leggen mensen rozen bij het monument bij de synagoge.De Jom Hasjoa is een jaarlijkse herdenking van de holocaust. Voor de westerse kalender valt de herdenking niet altijd op dezelfde datum. De Hebreeuwse kalender telt namelijk standaard maanden van dertig dagen.Oorspronkelijk werd als herdenkingsdag veertien nisan aangewezen: de dag dat de joden in het getto van Warschau in 1934 in opstand kwamen tegen de nazi's. Dat bleek niet handig, omdat direct erna het joodse feest Pesach gevierd wordt. Daarom is gekozen voor de zevenentwintigste van nisan: acht dagen voor de verjaardag van de Israëlische onafhankelijkheid.