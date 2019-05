Djammen: Leon Moorman: Drents is nog alive and kicking

Rustige liedjes, vooral in het Drents.“Ik merk om me heen dat er meer in de streektaal wordt gedaan”, zegt de zanger uit Emmer-Compascuum. “Ook het in het Gronings, Marlene Bakker bijvoorbeeld. Die maakt hele mooie liedjes.” Moorman haalt nog een aantal artiesten aan, waaronder Daniël Lohues. “Die is dan een paar jaar ouder dan ik, maar goed. Ik denk echt dat Drents niet dood is, nog langer niet.”“Voor mijzelf als muzikant en als schrijver kan ik veel makkelijker mijn teksten daarin schrijven. Ik kan er veel meer gevoel in zetten. Voor mij is Drents mijn eerste taal die ik sprak en daarin kan ik het meeste vertellen denk ik.”Moorman heeft ook meegaan met het Drèents Liedtiesfestival in 2018, althans zijn liedje ‘Naor Huus’. Het nummer kwam in de finale, maar werd gezongen door Mark Brouwers. Isa Zwart won het festival. Het succes van het nummer heeft hem er toe bewogen om met een nieuw nummer te komen. “Ik wil dit jaar ook weer meedoen aan het Drèents Liedjesfestival”, vertelt hij enthousiast. Maar nu zelf op de planken.Daarnaast is Moorman nog meer van plan op muzikaal gebied. “Ik ga een EP maken, dus ik ga sowieso meer Drents-talige liedjes uitbrengen. Hopelijk resulteert dat dan in nog meer liedjes op de radio en nog meer optredens.”