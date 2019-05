Drouwenerzand Attractiepark overspoeld door Duitse toeristen

“Het was misschien wel de drukste dag ooit”, volgens directeur Bert van der Linde.Vandaag werd het park bezocht door een heleboel mensen uit Duitsland. Daar had iedereen vrij vanwege de internationale Dag van de Arbeid. Voor veel Duitsers een prima gelegenheid om een bezoekje te brengen aan Drenthe.“Het is vandaag ook droog, niet te warm. En dan met zo’n vrije dag. Ja, dan komen een heleboel mensen deze kant op”, zegt Van der Linde. “Ik denk dat zo’n zestig procent van de bezoekers in het park uit Duitsland komt.”Het aantal bezoeker schat Van der Linde op zo’n vierduizend mensen. Dit kan hij vanavond pas bevestigen. De digitale ticketverkoop wordt maar één keer per dag bijgehouden. Tickets die ’s ochtends vroeg besteld zijn kan hij nog niet tellen.Het is dus nog niet bekend hoeveel mensen er nou exact een bezoekje brachten aan het park. Maar als ondernemer voelt Van der Linde: “dit kon nog wel eens de drukste dag ooit zijn geweest.”Al een paar dagen van te voren zag het park de drukte aankomen. “We hebben voor vandaag dan ook wat extra personeel ingeschakeld. Alles verloopt soepeltjes, maar we hebben het wel druk.” Gelukkig schijnt het personeel wel goed Duits te kunnen spreken. “Op sommige jongere werknemers na dan. Maar die spreken dan weer heel goed Engels”, vertelt de directeur.Bezoekers beginnen langzamerhand al het park uit te druppelen. Van der Linde verwacht geen problemen met te veel verkeer op de weg in de omgeving. “Men vertrekt niet allemaal in één keer. Daarbij, je komt de parkeerplaats alleen af door per auto een muntje in de automaat te doen voor de slagboom. Op die manier verlaten de bezoekers één voor één het park.” Ook hier heeft het attractiepark extra personeel ingezet om de bezoekers te begeleiden.