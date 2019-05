Vijf vragen over de Dag van de Arbeid

Vandaag is in bijna heel Europa de Dag van de Arbeid. Van origine werd op deze dag gestaakt door arbeidersbewegingen. De belangrijkste reden om te staken was dat de werkdag werd teruggebracht naar maximaal acht uur.In Europa bestaat de Dag van de Arbeid sinds 1890. Toen werd begonnen met het staken en demonstreren voor een achturige werkdag. Maar de oorsprong leidt ons naar de Verenigde Staten. Daar wordtiedere eerste maandag van september gevierd. De eerste editie zou in New York zijn geweest, in 1882. Vanaf 1887 kreeg het steeds meer erkenning en vanaf 1894 werd het een nationale feestdag in de Verenigde Staten.Opvallend aan 1 mei is dat veel Duitsers naar Nederland trekken omdat zij vandaag vrij zijn. Dat hebben ze te danken aan Hitler, die de arbeidersbeweging zoet wilde houden. In Nederland is de Dag van de Arbeid geen feestdag. Dit heeft onder andere te maken met Koningsdag of het voormalige Koninginnedag dat vlak voor 1 mei al een nationale feestdag in ons land is. Daarnaast was er in Nederland niet de noodzaak om zich in te zetten voor de arbeid, omdat er inmiddels al veel bereikt is.Overigens werd de Dag van Arbeid tot de jaren zestig groots gevierd in Nederland. Zo waren er bijvoorbeeld optochten in de grote steden. Volgens sommigen was 1 mei voor communisten en socialisten wat kerst is voor de christenen.Tijdens de Dag van de Arbeid wordt vaak het strijdlied De Internationale gezonden. De tekst van het lied komt van Fransman Eugène Pottier. Hij streed tijdens de Parijse Commune in de negentiende eeuw en schreef toen gedichten, waaronder L'Internationale. De muziek is gecomponeerd door de Vlaamse componist Pierre de Geyter. Tot 1944 was die versie ook het volkslied van de Sovjet-Unie. Het lied wordt ook vaak gezongen door arbeiders- en linkse bewegingen.De Nederlandse vertaling die het meest wordt gebruikt is van de hand van dichteres Henriette Roland Holst en geschreven in 1900.In Drenthe zijn niet veel locaties meer waar deze dag wordt gevierd. De voornaamste is bij NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) in Emmen die elk jaar een evenement op 1 mei organiseert. Ze staan stil bij de geschiedenis van honderd jaar kiesrecht voor vrouwen, de werkgelegenheid, emancipatie en de duurzaamheid van het leefgebied.