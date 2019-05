Terugkeer apotheek in Annen onzeker

Het is nog onduidelijk of er weer een apotheek komt bij de huisartsenpraktijk in Annen. Eerder dit jaar kreeg de praktijk weer een vergunning voor het leveren van medicijnen, maar er zijn nog een heleboel obstakels te nemen voor het zo ver is.

Om een nieuwe apotheek op te starten moeten er nieuwe contracten worden afgesloten met ziektekostenverzekeraars. Ook moet er een nieuw computersysteem worden aangelegd en nieuw personeel worden aangenomen. De huisartsen van de praktijk vragen zich af of dat bedrijfsmatig wel realiseerbaar is."Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen wanneer de apotheek weer in bedrijf zal zijn. We kunnen zelfs niet met zekerheid beloven dat die apotheek er ook daadwerkelijk weer komt, hoe graag we dat ook willen", staat op de website van de huisartsenpraktijk.Deskundigen onderzoeken op dit moment of het haalbaar is om de apotheek weer bij de huisartsenpraktijk in Annen onder te brengen. Na de zomer wordt er een beslissing genomen.De problemen met de apotheek in Annen zijn begonnen toen de arts die hier een vergunning voor had vertrok. Huisarts Erna Haaijer probeerde de vergunning op haar naam te krijgen, maar het ministerie verbood dat omdat Annen voor een deel ligt binnen 4,5 kilometer van de apotheek in Zuidlaren. De hele medicijnenverkoop ging daarom van Haaijer in Annen naar de apotheek in Zuidlaren.Van de rechtbank kreeg Haaijer echter gelijk. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaf Haaijer vorig jaar een nieuwe vergunning. Volgens de Raad van State voldoet deze vergunning aan de wensen van Haaijer en daarmee werd het beroep dat Apotheek Zuidlaren tegen de vergunning instelde door de Raad van State ongegrond verklaard.