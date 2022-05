FC Emmen-speler Jeff Hardeveld trouwt 'zijn' official Shona

Hardeveld speelde het afgelopen seizoen twaalf wedstrijden voor FC Emmen, dat kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie. Shukrula is sinds de zomer van 2020 regelmatig als vierde official actief in die competitie. Bij de indeling van de scheidsrechters houdt de voetbalbond rekening met de relatie tussen de twee, waardoor van belangenverstrengeling geen sprake is.