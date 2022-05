Scheidend wethouder Jelle de Haas stopt er mee tegen wil en dank

Na bijna twintig jaar actief te zijn geweest in de politiek, neemt wethouder Jelle de Haas van Gemeentebelangen Westerveld afscheid.

De laatste vier jaar was hij wethouder in de gemeente. Hij had ondanks zijn leeftijd van 72 jaar graag nog een bestuursperiode gewild, maar helaas voor hem valt zijn partij buiten de coalitie.