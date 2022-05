Statenlid Nijmeijer spreekt tijdens Baltic Pride over regenboogprovincie: 'Enorme eer'

Op de Human Right Conference tijdens de Baltic Pride in Vilnius, Litouwen, zal komende week een Drentse parlementariër spreken. GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer uit Assen mag zijn verhaal vertellen vanwege zijn rol als voorvechter van de regenboogprovincie. "Een enorme eer om daarvoor uitgenodigd te worden."

In 2016 was Nijmeijer een van de initiatiefnemers om ervoor te zorgen dat Drenthe een regenboogprovincie werd. Inmiddels zijn alle gemeenten in Drenthe een regenbooggemeente en hebben ook de andere provincies zich hierbij aangesloten. Dat is dan ook de reden dat hij gevraagd is om te spreken op de conferentie. "Het is een enorme eer om daarvoor uitgenodigd te worden. Het is heel bijzonder dat klaarblijkelijk dat het effect van de regenboogprovincie nu ook internationaal effect heeft. Een grote eer dat je mag spreken en uitgenodigd wordt met andere politici."

'Behoorlijk onder druk'

Nijmeijer vertelt in het Radio Drenthe-programma Cassata over de Baltic Pride, die van 1 juni tot en met 5 juni gehouden wordt. Voor de LHBTI-gemeenschap in de Baltische Staten is het een belangrijk evenement, zeker met het oog op de Russische invasie in Oekraïne. "Het is niet beter geworden. Nog steeds staat het behoorlijk onder druk", vertelt hij over de homoacceptatie in Estland, Letland en Litouwen.