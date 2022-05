Open Hangardag op vliegveld Hoogeveen: 'Het is echt mooi oud spul'

"We willen de bezoeker de mogelijkheid geven om een kijkje bij ons in de keuken te nemen", zegt Tom Wilps van de organisatie. "We zetten onze kisten buiten. We gaan lekker vliegen en we vertellen er wat over." Egmond Vintage Wings zorgt ervoor dat historische vliegtuigen in de lucht, en dus behouden, blijven.

Het pronkstuk van de Open Hangardag is de Fokker D.21. De afgelopen acht jaar is het toestel gerestaureerd en maandag ging het voor het eerst de lucht in. Het is de enige Fokker D.21 ter wereld die vliegt. "We zitten nu nog volledig in de testfase. Die fase duurt nog zo'n drie à vier weken. Mijn oom zal de eerstvolgende vlucht uitvoeren. Dan wordt gekeken of de kist nog in technische goede staat is."