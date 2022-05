Er is een verdachte aangehouden na de steekpartij van gistermiddag in Beilen. Het gaat om een minderjarige jongen.

Bij het steekincident raakte een andere minderjarige jongen lichtgewond. Het gebeurde aan De Omloop in Beilen, in de buurt van het centrum. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor het geweld. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.