'Frank Duut pleegt kiezersbedrog met zijn overstap'

Frank Duut van 50Plus en Douwe Oosterveen van Sterk Lokaal maakten eerder vandaag bekend samen in de Staten verder te gaan onder de naam Sterk Lokaal Drenthe. De partijen hadden beide één zetel in de Staten.Volgens Otto heeft Duut kiezersbedrog gepleegd. "Hij had zelf op eigen houtje nooit een zetel gehaald en heeft 50Plus misbruikt voor zijn eigen gewin. ​Als hij er nou zat voor de mensen, maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Hij zit er alleen voor zichzelf.""Als ik denk aan al die mensen die op 50Plus hebben gestemd om de partij ook in de provincie groot te maken, krijg ik het schaamrood op de kaken naar die kiezers toe."Ook landelijk is er volgens Otto geen begrip voor de stap van Duut. "Ik heb contact gehad met mensen van het landelijk bestuur en we hebben allemaal dezelfde mening: Wat Duut gedaan heeft is niet kies, en dat is erg zacht uitgedrukt."