Week van Drenthe: identificaties Westerborkfilm en bedreigde sparren

De gerestaureerde film over Kamp Westerbork leidt tot drie nieuwe identificaties, terwijl deze week ook het lichaam van een 21-jarige man uit Hoogeveen is gevonden bij paviljoen Nijstad. Dit en meer gebeurde er deze week in Drenthe.

De vondst van de 21-jarige Hoogevener werd gedaan in de nacht van zondag op maandag. Hij verdween zondag aan het eind van de middag onder water en kwam niet meer boven. Personeel en bezoekers van het paviljoen gingen direct het water in om de man te zoeken. Maar zonder resultaat. Ook duikers van de brandweer uit Emmen en Zwolle zochten tevergeefs. Een speciaal duikteam uit Urk heeft de man uiteindelijk gevonden.

Het echtpaar Eduard Braunberger en Geertruida Fransman en diamantair Elias Spitz. Dat zijn de namen van de drie geïdentificeerde personen, die aan de hand van de gerestaureerde Westerborkfilm herkend zijn. Onderzoekers noemen het 78 jaar na dato 'bijzonder' dat het kan.

Sparren

Het is zeer slecht gesteld met duizend bomen in natuurgebied Het Westersche Veld bij Rolde. Volgens mede-eigenaar en beheerder Michael Duintjer lijkt het erop dat meer dan duizend van zulke sparren doodgaan. "Als je dit ziet, dan springen je de tranen in de ogen", zegt hij. Volgens Duintjer komt dit door een gebrek aan koper in de grond. Maar om dat zeker te weten, wordt er onderzoek gedaan.

Het was deze week ook Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw een dag om vroeg op te staan om te gaan dauwtrappen. Een stuk of tien vroege vogels verzamelden zich tussen Exloo en Buinen om met twee gidsen te gaan dauwtrappen. "Ik heb dit altijd al eens willen doen, wandelen bij zonsopkomst", legt een deelnemer uit. "Dus toen ik van de week las dat het vandaag hier kon, dacht ik dit is mijn kans."

