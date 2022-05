Nabestaanden komen naar Kamp Westerbork voor identificatie film: 'Cirkel is rond'

De Westerborkfilm is tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt door kampgevangene Rudolf Breslauer in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. De film bestaat uit voornamelijk losse fragmenten en is in 1986 in elkaar gezet door de Rijksvoorlichtingsdienst. De meest fragmenten spelen zich af bij de werkzaamheden in het kamp in de meubelmakerij, de smederij, de schoenmakerij en de speelgoedfabriek. Van de in totaal 150 minuten gaan slechts 8 minuten gaan over het transport. Toch is het een van de meest belangrijke visuele getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog.