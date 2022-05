Pickleball is in opkomst: 'Het lijkt alsof je speelt op een grote tafeltennistafel'

Pickleball. Grote kans dat je nog nooit van de sport hebt gehoord. Het is een combinatie van badminton, tennis en tafeltennis. De sport is komen overwaaien uit Amerika, waar het door miljoenen mensen wordt gespeeld. In Hollandscheveld liggen de eerste twee speelvelden van Drenthe.

"We zijn er heel erg blij mee", zegt Bert Mol van de Hollandscheveldse Tennis Club. "We hebben er twee jaar hard aan gewerkt. Alles is op tijd klaar en vandaag is de oplevering."

Combinatie van verschillende sporten

Wat is het precies voor sport? "Het lijkt als je het speelt alsof je op een heel grote tafeltennistafel staat te spelen", legt Mol uit. "De bal is een vergroot tafeltennisballetje en de paddle is een vergroot tafeltennisbatje. De afmetingen van het veld zijn dan weer gelijk aan een badmintonveld. Het spel speelt zich vooral af aan het net."