Clemens Otto over overstap Frank Duut : Niet loyaal en zetelroof

Duut maakte gisteren bekend 50Plus te verlaten en samen te gaan met Douwe Oosterveen van Sterk Lokaal. Samen gaan ze verder in een nieuwe partij met de naam Sterk Lokaal Drenthe. Duut vertrekt en neemt zijn zetel dus mee. Volgens Otto is het een ongeschreven regel dat je dit niet doet. "Als je weggaat, dan laat je de zetel achter, maar meneer neemt de zetel mee. Hij haalt nu heel 50Plus uit de provincie en dat vind ik erg", reageert Otto.50Plus is volgens Otto misbruikt door Duut om in de Staten te komen. "Hij wist ruim van tevoren dat hij deze stap zou gaan maken. Niet zoals in de kranten staat, waarin valt te lezen dat hij naderhand toen hij de zetel kreeg, aan zijn jasje werd getrokken door die andere partij. Maar voor die tijd wist hij al wat hij ging doen. Hij heeft 50Plus misbruikt om in de Staten te komen." Terugkijkend had Otto het anders gedaan: “Het is een grote fout die we als leden hebben gemaakt om hem weer naar voren te schuiven."Ook landelijk zijn ze niet te spreken over de stap die Duut maakt. Zo sprak Otto met Geert Dales, de landelijke voorzitter van 50Plus. “Ze waren duivels. Er was rust in onze partij van 50Plus en dan krijg je zo’n actie van iemand die onrust zaait." Goed komt het niet meer. “Nee er is niets meer aan te doen. Dit is een breuk die we niet gaan lijmen", besluit Otto.