Drenthe Toen podcast: Het rampjaar 1672 in Coevorden deel 2

Het is 1672. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt van vier kanten aangevallen. Eind juni, begin juli is de onneembare vestingstad Coevorden aan de beurt. Over dit 'Schricklijck Jaer' schreef Ineke den Hollander een boek, dat zich toespitst op de oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek. De bisschop van Munster, Bernhard von Galen, weet Coevorden na een beleg van tien dagen in te nemen.

Ineke den Hollander: "Coevorden was een vestingstad. Er lag een ring omheen met zeven bastions, die allemaal naar één van de zeven provinciën waren genoemd. Deze vesting werd aangevallen door de bisschoppelijke legers; tot zo'n 10.000 man groot. In de vesting zelf was maximaal 1000 man aan militairen aanwezig en nog zo'n 1000 burgers. Ondanks die ongelijkheid hebben ze toch nog tien dagen lang standgehouden. Vooral dankzij de burgerij, die heel actief was met het blussen van de brandbommen die de stad werden ingegooid. De commandant van de vesting, Johan van Burum, wilde doorvechten 'tot de laatste druppel bloed', maar de rest van de legerleiding vroeg om een wapenstilstand. Toen de bisschop daar niet in mee ging - hij dreigde met nietsontziend geweld de vesting in te nemen, zelfs zuigelingen zouden niet veilig zijn in hun wieg - hield de krijgsraad het voor gezien en heeft gecapituleerd."