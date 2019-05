Frank Duut: 50Plus heeft geen toegevoegde waarde in Nederland

"Mijn conclusie is: willen mensen überhaupt nog wel een ouderenpartij?" legt Duut uit. Bij de Provinciale Statenverkiezingen bleef 50Plus met één zetel in de Staten net als Sterk Lokaal. Duut: "We doen er niet toe bij die groep. Er is teleurstelling dat we er geen zetels bij hebben. En er komt geen verandering in."Daarnaast is Duut ontevreden over de gang van zaken na de verkiezingen. "Er is geen evaluatie. De politieke top verbindt hier geen consequenties aan, dat stoort mij. We kregen alleen een mail met hoe goed we het hadden gedaan bij de Waterschapsverkiezingen."Duut geeft aan dat hij is benaderd door Sterk Lokaal over een samenwerking en dat hij geen contact heeft gezocht. Ook zegt hij, anders dan fractievoorzitter Clemens Otto , dat dit pas na de Provinciale Statenverkiezingen gebeurde. "27 maart werd ik benaderd of we eens konden praten over hoe het verder moest. Ik gevraagd of het goed was om om de tafel te gaan zitten. 50Plus Drenthe vond het goed dat we het gesprek aan gingen."Met de nieuwe partij denkt Duut meer te kunnen doen voor Drenthe. "We gaan de ouderen zeker niet vergeten."