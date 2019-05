Verboden revue Ludmilla na 75 jaar op herhaling in Kamp Westerbork

Westerbork-commandant Albert Gemmeker liet artiesten in het kamp optreden tijdens bonte avonden, met Gemmeker op de voorste rij, die zich er kostelijk mee vermaakte. In augustus werd dergelijk vermaak verboden en werden de artiesten op transport gezet.Ludmilla is een Duitstalige operapersiflage waarin wordt gehint op het lot dat de gevangen te wachten stond en die als ondertitel 'Lijken aan de lopende band' had. Het was een productie van de toenmalige Gruppe Bühne, een revue- en cabaretgezelschap van gevangenen onder leiding van de destijds erg bekende entertainer en regisseur Max Ehrlich.Mieke Tillema, die een biografie schrijft over Ida Simons, die ook in Kamp Westerbork zat, kreeg tijdens onderzoek de partituren, een overzicht van het muziekstuk, in handen. "Die kreeg ik van Marita Simons, de schoondochter van Ida Simons. Die wist niet wat ze ermee aan moest. Toen bleek het de partituren van Ludmilla te zijn", zegt Tillema. "En dat de laatste revue in juni 1944 was. Het bijzondere is dat hij maar een keer werd opgevoerd, omdat de revue's normaal altijd werden herhaald."Toen Tillema het stuk las, had ze snel door dat het over Westerbork gaat. Vervolgens liet ze het zien aan pianist Marcel Worms, die het stuk samen met regisseur Eva Buchmann en dramaturg Ben Hurkmans initieerde. "Die was meteen heel enthousiast."'Ludmilla' is van 6 tot en met 10 mei elke dag tweemaal te zien in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in de aanbouw aan het huis waar Gemmeker woonde. Morgen en zaterdag wordt het gespeeld in de Uilenburgsjoel Amsterdam.