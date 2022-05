Wat vind jij: Ik wil graag doorwerken na mijn pensioen

Vanwege de enorme vraag naar personeel op de arbeidsmarkt wordt van alles geprobeerd om het werk toch gedaan te krijgen: parttimers die meer uren gaan werken, de inzet van arbeidsmigranten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, Nog een mogelijkheid is om ouderen die tegen hun pensioen aanzitten of al met pensioen zijn, aan te sporen om door te werken of opnieuw aan de slag te gaan.

"De AOW-leeftijd is natuurlijk al verhoogd, maar waar meer aandacht voor nodig is, is het combineren van pensioen en werk", zegt hoogleraar Kène Henkens tegen de NOS

"Op hogere leeftijd iets blijven doen op de arbeidsmarkt is zeker een deel van de oplossing voor de krapte", stelt hij. "Het mooie van Nederland is dat we een goed pensioenstelsel hebben, daardoor is er minder noodzaak om op hogere leeftijd te werken. Maar je moet mensen wel stimuleren om dit vrijwillig te doen. Werkgevers moeten hierin een actievere rol vervullen", vindt Henkens.

IJslanders en Japanners weten er alles van

In sommige landen werken ouderen al veel vaker, zoals in IJsland en Japan. IJslanders zijn de werkpaarden van Europa en gaan ook na hun pensioenleeftijd van 67 jaar door. Japan worstelt met een vergrijzende en krimpende beroepsbevolking. In het huidige tempo moet op termijn één werkende de pensioenen van drie ouderen financieren. Dat is onhoudbaar, dus moeten ouderen blijven werken. Het beleid is gericht op het inzetten van mensen boven de officiële pensioengrens van 65 jaar.