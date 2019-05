Meccano is alles voor Andries uit Klazienaveen

"Voor mijn achtste verjaardag kreeg ik van mijn ouders mijn eerste doos Meccano", herinnert De Weerd zich nog goed. "Ik heb er die avond niet meteen mee gebouwd, want ik kreeg van ooms en tantes nog een paar centen en daarvan heb ik eerst ringetjes gekocht, zodat ik de boutjes en moertjes van de Meccano niet beschadigde."Dat de Meccanoman nog steeds zuinig op zijn speelgoed is, blijkt uit de operatiekamer, zoals hij zijn werkplaats noemt. Naast een elektrisch verstelbare werktafel bestaat de schuur uit opbergkasten met tientallen lades, vol met Meccano-onderdelen en gereedschap. Alles is keurig gesorteerd op merk en kleur.Zijn hele leven is de van oorsprong Urker in de weer met Meccano. "Behalve in mijn brommer- en meisjesperiode", doelt hij op zijn tienerjaren. "Ik ben er elke dag mee bezig. Vaak word ik 's ochtends rond vier à vijf uur al wakker met allerlei ideeën om te bouwen. Dan voer ik ze meteen uit en sta ik in het donker al in de schuur."De Weerd heeft vijf kinderen die hem er soms op moeten wijzen dat hij met zijn vrouw Jannita is getrouwd en niet met de Meccano. De Weerd: "Jannita gaat altijd voor, maar ze vindt Meccano ook leuk. 'Het staat net zo leuk als een plantje', zegt ze dan." Zo staat een bijna twee meter hoge Meccano-replica van de Eiffeltoren in de hoek van de woonkamer. Zelf bouwt Jannita veel met LEGO, een ander speelgoed. "We zijn allebei echte doeners."Achter de werkplaats in de uitgestrekte tuin heeft De Weerd nog twee schuurruimtes. Daarin staan de modellen die af zijn. Klaar voor gebruik, want ze zijn allemaal bestuurbaar. De Weerd en zijn vrouw hebben bijna hun hele leven op een vrachtschip in de binnenvaart gewerkt. Vandaar dat de schuren vooral vol staan met een bepaald type werktuig. "Af en toe maak ik tussendoor wel iets anders, zoals een auto, maar het liefst bouw ik kranen. Dat vind ik het mooist."De oud-schipper bouwt alles uit zijn hoofd. Nooit gebruikt hij een instructieboekje. "Het nadeel daarvan is dat je eigenlijk alles twee keer bouwt. Je bent steeds aan het testen of het werkt en of het echt lijkt. Soms haal je dan alles uit elkaar en bouw je het weer helemaal op. Dat hoort erbij."Op een grote tafel in de tweede ruimte staat zijn nieuwste project: een waarheidsgetrouwe portaalkraan uit de jaren '20, met een poppetje in de cabine. Een echte terminalkraan zoals ze ook in Rotterdam staan, maar dan een stuk groter. "Kijk, hij werkt echt", zegt De Weerd terwijl hij met de joysticks het gevaarte laat rijden. "Ik speel elke dag gemiddeld een uur met de kranen." Daarnaast bouwt De Weerd serieus aan zijn Meccano-projecten.Een schuur verderop staan nog vier extra kranen, waarvan een bijzondere. Het is een bergingskraan voor scheepswrakken, compleet met een constructie die de ankers moet nabootsen. Zo schuift het model over de tafel, terwijl de kabelhaak een ander bouwwerk van de grond hijst.Voor zijn nieuwe project wil De Weerd een treinspoor van Meccano aanleggen rondom zijn modelkranen. "Dan heb ik mijn eigen miniatuurhaven, waarop ik goederen met de kranen in wagons kan laden en dat kan vervoeren."Het Nederlands Meccano Gilde houdt zaterdag vanaf 10.00 uur een beurs in een zaal achter de Eben Haëzerkerk aan de Langestraat 76. Meccanobouwers uit Nederland en zelfs België komen hun creaties presenteren. "Er komen leden uit Brabant en zelfs België. Iemand uit Friesland heeft een collectie met alleen maar agrarische modellen, zoals trekkers en combines", vertelt De Weerd, die de organisatie op zich neemt. "Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen langskomen om te kijken. De koffie en thee staan klaar."