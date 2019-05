Bijna 4.3 euro miljoen aan boetes door te hard rijden binnen de bebouwde kom

LocalFocus deed onderzoek naar boetes die werden uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden binnen de bebouwde kom, dus wegen waar je tot maximaal 50 kilometer per uur mag rijden.In Drenthe is een afname te zien van het aantal boetes. Werden er in 2017 zo'n 62.066 boetes uitgedeeld aan hardrijders binnen de bebouwde kom, daar was dit in 2018 iets minder, namelijk 60.078.Kijk je naar de verschillende gemeenten in Drenthe dan waren automobilisten in Assen het vaakst de klos. In 2018 werden hier de meeste boetes uitgedeeld: 17.412. In De Wolden reden de minste automobilisten te hard binnen de bebouwde kom. Hier werden in 2018 in totaal 88 boetes uitgedeeld. Kijk hieronder hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld.RTV Drenthe nam afgelopen maand samen met andere regionale omroepen de verkeersveiligheid onder de loep. We vroegen u gevaarlijke verkeerssituaties in Drenthe te melden. Hieruit blijkt dat 2 op de 3 meldingen die binnenkwamen gaan over gevaarlijke situaties binnen de bebouwde kom. Van deze meldingen ging de helft over automobilisten die te hard rijden in dit gebied. De andere meldingen gaan over andere onderwerpen, zoals gevaarlijke fietspaden, slechte verlichting of slecht onderhoud aan wegen. Meer hierover morgen bij RTV Drenthe.