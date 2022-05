Herdenking dodelijk ongeluk N34: weg vanochtend deels afgesloten

De N34 bij Borger is vanochtend tussen 10.00 en 11.00 uur afgesloten vanwege een herdenking. Het is vandaag namelijk precies één jaar geleden dat op die weg een dodelijk ongeluk gebeurde.

Op de avond van het ongeluk kwamen vier mensen om het leven: een echtpaar van 69 en 72 uit Assen, een 48-jarige man uit Gramsbergen en een 24-jarige man uit Dalen. Vorige maand overleed nog een vijfde slachtoffer, een 68-jarige vrouw uit Emmen.

'Iedereen leeft mee'

De herdenking van vanochtend is alleen toegankelijk voor nabestaanden. Ook burgemeester Jan Seton de gemeente Borger-Odoorn is uitgenodigd. "Ik vind het fijn dat nabestaanden mij ook hebben uitgenodigd", zegt hij. "Met mijn aanwezigheid wil ik laten zien dat iedereen in Borger-Odoorn met hen meeleeft."

De gebeurtenissen van 30 mei 2021 staan ook bij Seton nog in het geheugen gegrift. "Dat vergeet je niet zomaar. Nu we een jaar verder zijn, is er natuurlijk ook weer meer aandacht. Dan komt alles weer terug." Seton heeft na het ongeluk ook contact gehouden met de nabestaanden. "Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Vlak na het ongeluk, maar later ook."

Afsluiting gebeurt zelden

Dat de N34 deels wordt afgesloten, komt heel weinig voor. "Dat gebeurt eigenlijk nooit", weet Seton. "De enige keer die ik mij kan herinneren is bij onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct, drie jaar geleden. Maar voor deze reden is het wel een unicum. Ik ben blij dat de provincie (eigenaar van de weg, red.) hieraan heeft meegewerkt."