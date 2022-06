De loop van het Schoonebeker Diep door de tijd

"Onhoudbaar werd de toestand, doordat toen niet alleen gedurende den winter alles blank stond, maar tot zelfs in den zomer geen constante daling te bespeuren viel. De graszode begon te rotten en dreef in grote schollen over het land, de reuk van het water verpestte de lucht en toen het water begon te dalen bleek alras de oorzaak hiervan: het bruin gekleurde land lag bezaaid met honderden half vergane visschen, gestikt in het vuile water. De stadsgrachten in Coevorden werden in ernstige mate door het uit het Schoonebeekerdiep afkomstige water verontreinigd, zoo zelfs, dat de aardappelmeelfabriek, die ten behoeve van haar bedrijf, water uit de Coevorder grachten onttrekt, zich tot het provinciaal bestuur van Drenthe wendde met het verzoek ten spoedigste afdoende maatregelen te doen nemen, wat evenwel vlugger gezegd, dan gedaan was."