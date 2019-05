Hulpverlener uit Emmen verdacht van misbruik cliënte

Donderdag moest de man voor de rechter in Assen verschijnen, maar hij was ziek, vertelde zijn advocaat Gonny Meijering. Ze vroeg om uitstel, omdat de Emmenaar wel een verklaring wil afleggen in de rechtszaal. De rechtbank besloot daarom de zaak uit te stellen.Het misbruik vond plaats in juni 2017 in Emmen. Wat voor werk de man deed in de zorg, wil de officier van justitie niet zeggen, nu de zaak nog niet inhoudelijk behandeld is. Op zijn dagvaarding staat dat het gaat om ‘de maatschappelijke zorg’. “Ik vind het belangrijk dat hij wel bij de rechtszaak is, zodat hij verantwoordelijkheid kan nemen. Het gaat om een ernstig feit”, aldus de aanklaagster.Het slachtoffer was wel in de rechtbank. Ze werd begeleid door mensen van Slachtofferhulp. Toen de voorzitter van de rechtbank haar uitlegde dat de zaak niet doorging, barstte de vrouw in tranen uit. Wanneer de zaak wel wordt behandeld, is nog niet bekend.