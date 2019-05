Veel lagere straf voor steekpartij bij feesttent in Valthe

De rechtbank vindt wel, net als het OM, dat de Winschoter zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. Hij stak het slachtoffer onder meer in zijn bovenbeen en het gezicht. De 19-jarige man uit Nieuw-Weerdinge liep een slagaderlijke bloeding in zijn been en een grote wond in zijn gezicht op. Hij moet verder leven met een groot litteken dat in de lengte over zijn gezicht loopt.Waar het OM geen behandeling eiste, vindt de rechtbank dat de Winschoter juist wél behandeld moet worden. Zonder behandeling is de kans dat de Groninger nog een keer zo’n misdrijf pleegt volgens de psycholoog en psychiater die hem onderzochten groot. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis, is verslaafd aan alcohol en drugs en heeft een rouwstoornis. Hij heeft de plotselinge dood van zijn vrouw vorig jaar nog niet kunnen verwerken. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.De Windschoter moet het slachtoffer ruim 4700 euro schadevergoeding betalen. De man uit Nieuw-Weerdinge heeft veel last van de gevolgen van de steekpartij. Ook is hij al twee keer afgewezen bij een sollicitatie en vreest dat zijn grote litteken daarvan de oorzaak is.De Winschoter was dronken en had speed gebruikt voor hij naar het feest in Valthe ging, bleek twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Hij werd tijdens het feest op de avond van 1 september de feesttent uitgezet, nadat hij een andere bezoeker tijdens een opstootje binnen met een mes had bedreigd. Hetzelfde mes trok hij toen hij later op de avond in gevecht raakte met de Nieuw-Weerdinger. Wat de aanleiding voor het geweld was, is niet duidelijk geworden.Bij de steekpartij raakte ook een vriend van de man uit Winschoten gewond. Hij kreeg het mes van de verdachte in zijn buik. Dat slachtoffer heeft geen aangifte gedaan.