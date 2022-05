Wat wordt de Drentse Onderneming van het Jaar?

In totaal hadden meer dan honderd bedrijven zich aangemeld voor de verkiezing. De kans is groot dat het een Hoogeveens feestje wordt, want vijf van de negen bedrijven komen uit die plaats. De genomineerden zijn:

De jury heeft de negen bedrijven genomineerd op basis van verschillende criteria. Zo is gekeken naar goed ondernemerschap, innovatiekracht, duurzaamheid en een gezonde financiële balans. Ook moet een onderneming volgens de jury 'een bijdrage leveren aan de economie en werkgelegenheid in Drenthe'.

Op 5 juli is er een zogeheten nominatiebijeenkomst in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Daar moeten de genomineerden zich presenteren en vertellen waarom zij die prijs zouden moeten winnen. Die avond worden drie ondernemingen gekozen die naar de finale gaan. De winnaar wordt uiteindelijk bekendgemaakt op 6 oktober in het Atlas Theater in Emmen.