Flinke financiële meevaller voor Emmen, maar gemeente blijft voorzichtig

Elk voordeel heeft zijn nadeel: de gemeente Emmen heeft over 2021 een positief resultaat geboekt van ruim 17 miljoen euro, terwijl werd uitgegaan van een bescheiden plusje van slechts 1,2 miljoen. Maar het is geen reden om de geldkraan wagenwijd open te draaien, aldus wethouder Jisse Otter van financiën.

"Er is nog sprake van veel onzekerheid in de wereld: de situatie in de Oekraïne, de krappe arbeidsmarkt en de overal stijgende kosten", aldus Otter (Wakker Emmen). Bovendien is het volgens hem nog afwachten hoe de wind straks financieel gezien waait vanuit Den Haag en wat dit betekent voor gemeenten.

Bezuinigingen

De financiële meevaller van afgelopen jaar is in ieder geval een welkome afwisseling na de in 2020 ingezette bezuinigingen. In dat jaar besloot Emmen om voor 12 miljoen euro (per jaar tot 2024) te snoeien in de uitgaven. Er was onzekerheid over onder meer de hoogte van de bijdrage vanuit het Rijk en het effect van de coronacrisis op dierentuin Wildlands.

Aanvankelijk werd daarom uitgegaan van een positief resultaat van 1,2 miljoen euro over 2021. Dat bedrag werd later bijgesteld nadat het Rijk alsnog over de brug kwam met extra geld. Het vervolgens behoedzaam begroten hielp ook. Waren die bezuinigen achter af gezien dan wel nodig? Volgens Otter nam de gemeente hier liever het zekere voor het onzekere. "Die gok wilden wij niet nemen. Als we niets hadden gedaan, dan hadden we wellicht een plusje gehad, maar mogelijk waren we ook nog verder van huis geweest. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die niet hebben bezuinigd, maar achteraf toch een greep uit de reserves moesten doen."

'Het ravijn'

Het is verder eerst afwachten welke gevolgen het landelijke beleid heeft voor de gemeenten. Vanaf 2026 lopen de rijksmiddelen fors terug, omdat de uitgaven van het Rijk worden losgekoppeld van de bijdrage aan gemeenten. Het gat dat gaat ontstaan, aangeduid als 'het ravijn' betekent dat Emmen er in 2026 in één klap er tien miljoen euro op achteruit gaat.

Ook hangt er nog een mogelijke, landelijke bezuiniging van 500 miljoen euro op jeugdzorg boven de markt. Tot slot baart de stijgende rente ook tot zorgen, aldus Otter. Emmen heeft daarom een aantal zaken al financieel ingecalculeerd, zoals de mogelijke tegenvaller voor wat betreft jeugdzorg. Bij het overbruggen van 'het ravijn' legt de gemeente de bal eerst bij Den Haag.

Handen te kort

Tegelijkertijd zorgden de coronapandemie en de krapte op de arbeidsmarkt voor een tekort aan personeel bij de gemeente. Er hoefde als gevolg daarvan minder geld in de eigen organisatie te worden gestoken, maar het betekende ook dat er minder werk kon worden uitgevoerd. Financieel gezien is dat aan de ene kant voordelig. Tegelijkertijd leidt het tekort aan menskracht ook tot zorgen. Kan de gemeente al haar taken straks nog uitvoeren?

Volgens Otter wordt hier de komende tijd nog goed naar gekeken. Het gaat om vijftig tot zestig vacatures die moeilijk in te vullen zijn (bij de gemeente werken in totaal achthonderd fte, red.). Otter: "Soms hebben we die plekken ingevuld, maar we zien sommige werknemers ook snel weer vertrekken. Die worden op deze arbeidsmarkt dan gewoon weggekocht." Stedenbouwkundigen zijn vooral moeilijk te vinden. Ook de afhandeling van vergunningen lijdt onder het personeelstekort.

Ook 2022 in de plus