Wilhelminastraat Roden moet voor 'heilige Rodermarkt' klaar zijn

Met de plaatsing van grote betonnen waterbakken van ruim 18 ton per stuk moet het centrum van Roden in het vervolg waterbestendig zijn. Het plaatsen van de bakken maakt onderdeel uit van de plannen om het centrum te verfraaien. De zogeheten centrumontwikkeling neemt een jaar langer in beslag dan verwacht.

Oude kabels en vervuilde grond: dat is in notendop de reden dat het Roner centrum een jaar langer overhoop ligt dan van tevoren bedacht. 'Overmacht' noemt wethouder Robert Meijer het. "Maar na twee jaar is het einde in zicht. Met de Rodermarkt in september als ijkpunt", zegt Meijer. "Hopelijk gaan we dan een coronavrij najaar tegemoet."

Water scheiden

Aannemersbedrijf Roelofs is verantwoordelijk voor de aanpak van het centrum. De plaatsing van de waterberging is slechts één onderdeel van de centrumontwikkeling, maar wel direct een heel belangrijk onderdeel. Met het oog op de klimaatverandering en de regenbuien die daardoor in hevigheid toenemen, is goede waterberging cruciaal.

Uitvoerder Robert Hofsteenge legt uit dat regen- en vuilwater straks gescheiden worden. "Dat is beter voor de grondwaterstand en de zuiveringsinstallatie hoeft straks niet meer het water te scheiden."

Trots