De Vlindertuin behoudt Michelinster, oud-eigenaren De Loohoeve óók succesvol

Restaurant De Vlindertuin in Zuidlaren is dit jaar het enige Drentse restaurant met een Michelinster. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de officiële bekendmaking voor sterrenrestaurants in de Michelingids van 2022. Daarmee verliest Drenthe één sterrenrestaurant ten opzichte van vorig jaar, want restaurant De Loohoeve in Schoonloo is dit jaar geen sterrenrestaurant meer.

Dat is geen schande, want Jeroen en Marleen Brouwer verkochten De Loohoeve eind vorig jaar en zijn begin dit jaar een nieuw restaurant in Groningen gestart: Noor. Mooie bijkomstigheid voor het duo is dat hun relatief nieuwe restaurant vandaag meteen werd gewaardeerd met een Michelinster, die dus min of meer met het tweetal is meeverhuisd van Drenthe naar Groningen.

'Samenwerking zoeken'

Jeroen en Marleen wisten in 2018 voor het eerst een Michelinster te bemachtigen met De Loohoeve. In 2019 kondigden ze aan naar Groningen te verhuizen, maar door corona en andere tegenslagen duurde het tot 2022 voordat Noor de deuren kon openen. Restaurant De Loohoeve is inmiddels overgenomen door René en Janneke Waninge, die er een herberg van gemaakt hebben.