Verlovingsring na 45 jaar teruggevonden in tuin De Wijk

"Aan de Parkweg waar ik vroeger woonde, raakte ik de ring kwijt toen ik bezig was met schoonmaken. Waarschijnlijk is hij toen het putje in gegaan en zo in de riolering terechtgekomen."45 jaar later dook de ring weer op. In de tuin van een inmiddels ander huis werd op die plek de ring gevonden door de vader van de bewoonster."Vervolgens is die vondst op Facebook gezet, met de vraag van wie de ring is. Mijn zoon appte me bij het zien van die oproep. Die wist dat ik vroeger mijn verlovingsring verloren ben. De datum stond er nog in, dus wist ik dat ie van mij was.""Wat ik nu met de ring doe? Hij is mij nu wat te klein, dus ik doe hem denk ik aan een hangertje. Dit had ik na al die jaren niet meer verwacht."