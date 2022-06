Handelsbedrijf Krans in Assen voelt zich met rug tegen muur gezet

Verplaatsen naar Assen-Zuid

Ondertussen doet de gemeente pogingen de onderneming te verplaatsen naar Assen-Zuid, naar het nieuwe bedrijventerrein langs de A28. Daar is ineens plek vrijgekomen, omdat een transportbedrijf een optie op een stuk grond heeft laten varen. "Zeker een mooie locatie aan de snelweg, vooral gezien onze werkzaamheden, waarbij we overal in het Noorden moeten uitrukken met wegafzettingen. Maar eerlijk gezegd blijven we het liefst hier aan de rand van Marsdijk. We zaten hier altijd prima, en er was ook verder helemaal niks aan de hand, tot de ellende begon met de groenstrook."

Nieuwbouw op Assen-Zuid heeft bovendien een fiks prijskaartje, zo vrezen de gebroeders Krans. "We willen er best wel heen verhuizen als de gemeente dat liever wil, maar dan wel voor een redelijke prijs en niet voor de hoofdprijs. Wat denk je van de bouwprijzen tegenwoordig en van de krapte in bouwmaterialen. Bovendien hebben aannemers de orderportefeuille ook bommetje vol. Wanneer kun je dan bouwen", zegt Lucien Krans. Ook rijst de vraag bij beide ondernemers, hoezo tegen hoge kosten met stoom en kokend water een geluidsmuur plaatsen op de huidige locatie, terwijl je mogelijk gaat verhuizen. "Je zou toch denken dat je dan een ontheffing zou kunnen krijgen. Maar dat bleek onbespreekbaar."

'Hoge betonnen muur kan niet'

Donderdag gaan de gebroeders de strijd aan met de gemeente Assen, want er is een overleg gepland. Wethouder Karin Dekker, verantwoordelijk voor milieuvergunningen en handhaving, wil verder inhoudelijk 'niet via de media in discussie over de afwikkeling van de kwestie Krans'. "We gaan het gesprek graag met de ondernemers zelf aan."

Over één ding is ze wel al duidelijk: de metershoge geluidsmuur van stapelbare betonblokken die de firma er nu wil neerzetten, die gaat er beslist niet komen. "Zo'n muur is echt onacceptabel. Da's veel te hoog, dat kan echt niet, daar krijgen ze geen vergunning voor. Maximaal twee-een-halve meter hoog mag het geluidsscherm zijn, dat weten ze ook. En als je het plaatje bekijkt van hoe die muur eruit komt te zien, dat is toch afzichtelijk."

'Ik dacht dat we eruit waren'

Ook had Karin Dekker maanden geleden even de gedachte dat ze er met Krans wel uit waren, over terugkoop van een vijf meter brede strook grond door de gemeente, om daar vervolgens weer groen op te planten. En ook over het vergoeden van gemaakte onkosten. Dat blijkt achteraf, tot haar spijt, een misvatting, gezien de negatieve reactie van het bedrijf op de laatste handhavingsbrief vanuit het stadhuis. "Ik dacht dat we een voor iedereen acceptabele oplossing hadden bedacht, maar helaas."

De wethouder geeft toe dat er vanuit de gemeente fouten zijn gemaakt, die ze met medewerking van het handelsbedrijf graag weer recht willen zetten. "Wat achteraf groen had moeten blijven, willen wij als gemeente graag weer groen maken, op onze kosten. Dat had nooit weggemoeten, dat is achteraf een fout geweest."