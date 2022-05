Tot twee jaar cel voor seksueel uitbuiten drugsverslaafde vrouw

De vrouw werd vanaf begin januari 2021 drie maanden lang op een ernstige wijze door de mannen uitgebuit. Ze werkte zes dagen per week en ontving dagelijks achttien tot twintig klanten. De 32-jarige man werd eind maart van dat jaar in zijn toenmalige woning in Bovensmilde aangehouden op verdenking van handel in drugs. Op de telefoon van de man stonden berichten waaruit bleek dat hij zich ook bezighield met mensenhandel.

Het slachtoffer werd op het politiebureau gehoord. Ze durfde geen aangifte te doen. Ze wilde ook niet dat bekend werd dat ze met de politie sprak, ze was bang voor wraakacties. Uit de telefoongegevens kwamen ook de namen van de beide medeverdachten boven tafel. Die hielden zich met name bezig met het opstellen van seksadvertenties, het regelen van werkplekken en vervoerden de vrouw naar haar klanten.

De oud-inwoner van Bovensmilde was volgens de rechter de spil in deze zaak. Hij leerde de vrouw via een datingsite kennen. Door haar het gevoel te geven dat hij een relatie met haar had en om haar gaf, misleidde hij de vrouw. Hij maakte volgens de rechter ernstig misbruik van de kwetsbare positie van het slachtoffer en van zijn overwicht op de vrouw. Omdat zijn rol groter was, kreeg hij een hogere straf opgelegd.