Zusjes doen examen in tweede moedertaal op Esdal College: 'Russisch is voor ons normaal'

Bij het maken van examens op de middelbare school denk je al snel aan een grote gymzaal, tafeltjes die keurig op een rij staan en honderden leerlingen die zwoegend en zwetend hun stinkende best doen. Bijvoorbeeld op moeilijke talen zoals Frans, Grieks of Latijn.

Maar voor de zusjes Evana (17) en Virena (15) stond vandaag een niet echt alledaagse taal op het examenmenu: Russisch. "Wij zijn ermee opgegroeid. Dus voor ons voelt het een soort van normaal", aldus de vwo-leerlingen van het Esdal College uit Emmen. En niet in een grote gymzaal, maar gewoon rustig met z'n tweeën in een klaslokaal.

Moedertaal

Wie thuis aan de keukentafel aanschuift bij de familie Schuiling zal regelmatig een mix horen tussen Russische en Nederlands. "Als onze vader thuis is dan is het Russisch en Nederlands door elkaar heen, maar zodra 'ie er niet is dan gaan we standaard over op Russisch", vertelt Evana na haar examen. De moeder van de twee zusjes komt uit Rusland, de taal is er dus van jongs af aan met de paplepel ingegoten.

"Maar toch is het niet zo vanzelfsprekend dat ze dan nu 'even' dit examen goed maken", vertelt moeder Alyona Schuiling. "Want", zo legt de moeder van de twee uit, "thuis spreken we toch overwegend Nederlands. Zo bestaan sommige woorden niet in het Russisch, zoals 'druk' en 'afspraak'. En als ze van school komen, nemen ze Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes mee."

Bovendien moeten Evana en Virena voor het examen niet alleen de taal goed kunnen spreken, maar ook lezen, schrijven en luisteren staat op het programma. "Maar ook de geschiedenis van de taal", vult moeder Schuiling aan. "En dat gaat net als bij de Nederlandse literatuur over verschillende periodes met verschillende werken. Dus dat is best heftig om dat allemaal in een jaar onder de knie te krijgen."

Verrijking

Volgens de moeder van de zusjes is het heel goed dat ze de Russische taal machtig zijn. "Ik denk dat het verrijking is van iedereen om welke taal dan ook te leren. De mensheid staat en valt bij communicatie. Als je verschillende talen spreekt kun je beter communiceren."