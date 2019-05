Voetballertjes in Zuidoost-Drenthe willen liever de nieuwe Kjell Scherpen zijn

"We hebben mensen moeten weigeren. Zoveel kinderen zijn hier", vertelt organisator Richard Moes. "Het heeft te maken met dat Emmen nu eredivisie speelt. En dat Kjell, als jeugdspeler van FC Emmen, doorgebroken is. Kinderen in Zuidoost-Drenthe willen nu liever keeper zijn dan speler. Het leeft enorm."Moes heeft meer dan tien keepers en trainers van stal gehaald om de kinderen een hoop bij te leren. Zo is Wout van Vilsteren van de partij. Hij is de zoon van oud-keeperstrainer van FC Emmen Riny van Vilsteren. "Het is fantastisch dat er zoveel kleine, grote, idioten rondlopen die in de goal willen gaan staan. Geweldig", is Wout van Vilsteren enthousiast.Door de transfer van Scherpen naar Ajax kan FC Emmen nieuw talent onder de lat gebruiken. Moes: "We hebben scouts op de tribune. Die zitten hier de hele middag. Die gaan kijken of hier kinderen tussen lopen die bij ons in de jeugdopleiding zouden passen."