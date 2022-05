Ludieke actie veehouders: 'Koeien in de wei moet vergunningsvrij'

Lege weilanden vandaag in heel Drenthe. Zo ook in Pesse bij boer Arend Steenbergen. De boeren voeren actie onder de noemer '30 mei koe uit de wei'; een ludieke actie om te protesteren tegen een uitspraak van de rechter over stikstof. De boeren zijn namelijk bang dat ze straks een vergunning nodig hebben om hun koeien in de wei te laten grazen.

De 'dames' van boer Arend Steenbergen snappen er niets van: ze staan bij het hek naar buiten, maar waar het hek normaal open staat, zodat ze in en uit uit kunnen lopen, blijft het nu dicht. Toch is het rustig in de stal en mopperen de dieren niet. "Nee hoor, ze hebben het prima in de stal. 's Nachts en in de winter zitten ze natuurlijk ook binnen, dus dat is wel goed geregeld. Maar de hele maatschappij en zegt: 'een koe hoort in de wei', en dat hoort 'ie natuurlijk ook", zegt Steenbergen.