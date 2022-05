Groningen Airport Eelde heeft ruimte voor 20 vluchten van Schiphol per dag

Groningen Airport Eelde kan de komende tijd tot twintig vluchten per dag overnemen van Schiphol. Dat zegt directeur Meiltje de Groot van de luchthaven. Zij laat weten hierover in gesprek te zijn met Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol wil vanwege de grote drukte op de luchthaven onder meer vluchten verplaatsen naar regionale vliegvelden.

"Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten", aldus De Groot. "We moeten gezamenlijk kijken hoe we dit op kunnen lossen", zegt ze ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De Groot vindt dat er ook gekeken moet worden naar de rol van Schiphol voor de langere termijn. "Vrachtvluchten of vakantievluchten kunnen prima in de regio worden afgehandeld."