Bouw starterswoningen Vledder begonnen: 'Voorbeeld voor heel Drenthe'

Dankzij de nodige creativiteit is het jongeren in Vledder gelukt om een plekje te vinden op de overspannen woningmarkt. Vanmiddag werd gestart met de bouw van hun starterswoningen in eigen dorp.

Om half twee ging de eerste heipaal de Drentse bodem in. In oktober moeten de negen starterswoningen klaar zijn. Selin Dural is een van de jongeren die er gaat wonen. "Vledder is één van de hardst vergrijzende dorpen van Westerveld. Om voorzieningen in stand te houden en het dorp levendig te houden zijn jongeren nodig. Maar voor ons is een huis vinden lastig. Daarom hebben we de handschoen zelf opgepakt", aldus Dural.

De gemeente Westerveld moest wel aan het project wennen. "Het is natuurlijk niet gebruikelijk dat burgers dit zelf doen", zegt Dural. "Ze zitten nu met een projectontwikkelaar of de woningcoöperatie, maar met inwoners aan tafel." Toch ging het de groep starters goed af, van een kenniskloof is geen sprake. "Maar we hebben een goede bouwmanager die ons erin ondersteunt."

Creatieve oplossingen

Harold Dijkgraaf van dorpsbelangen Vledder ondersteunt de groep starters. Hij noemt het een enorme uitdaging en dat maakt hem extra trots. "Alles is overspannen. De woningmarkt, arbeidsmarkt en grondstofprijzen. Toch lukt het om in Vledder dit te realiseren."

Daarvoor was wel een hoop creativiteit nodig. De starters moesten flink bijschaven en rekenen om de prijzen binnen de perken te houden. Met de eveneens lokale aannemer en architect werden oplossingen bedacht. "Zo komt er veel hout aan de gevel", vertelt Dijkgraaf. "We hebben afgesproken dat we dit bij de aannemer onder een overkapping leggen en dat de starters het zelf gaan schilderen. Dat scheelt duizenden euro's."

Terugtrekkende woningcoöperaties

Ook werd vloerverwarming op de slaapkamer geschrapt en is gekozen voor goedkopere dakpannen. "De starters hebben geen gigantische budgetten. We moesten daarom echt scherp zijn", aldus Dijkgraaf, die veel enthousiasme ziet voor het project in Vledder. Vanuit het hele land komen aanvragen voor meer informatie.