TVM zoekt Veiligste Chauffeur van Nederland

Niet alle vrachtwagenchauffeurs zijn netjes op de weg. “Daar zit nog wel eens verschil in”, vertelt Frank Woestenburg van TVM. “Met deze competitie willen we begrip vormen voor elkaar. We nemen tenslotte altijd wel een keer deel aan het verkeer.”Het is de ambitie van TVM om minimaal 3000 deelnemers te werven. De competitie voor de titel van Veiligste Chauffeur van Nederland begint met een online-kennisfase. “De vragen in die online-kennisfase zullen gaan over alle verzetten van het vak. Van verkeersregels tot een gezonde levensstijl. De 120 deelnemers die hierdoor heen komen kunnen in oktober naar twee halve finales op het TT Circuit in Assen.Ook zal het rijgedrag gedurende een langere periode gemeten worden. “Daarvoor moeten deelnemers een app downloaden. Die app meet bepaalde bewegingen van het voertuig. Bijvoorbeeld het remgedrag en het nemen van bochten. Ook kunnen we zien hoe vaak de chauffeur op z’n telefoon zit.”De winnaar krijgt naast een bokaal ook een reis voor twee personen naar Brazilië aangeboden. Iedereen met een groot rijbewijs mag zich aanmelden.