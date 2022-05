Oktoberfest Alteveer verhuist naar nieuwe locatie

Het Oktoberfest Alteveer vindt niet langer in Alteveer plaats. Om te kunnen uitbreiden zet de organisatie de feesttent enkele kilometers verderop neer, aan de Riegshoogtendijk net buiten Kerkenveld.

De naam Oktoberfest Alteveer blijft wel gewoon bestaan. "Het is vlakbij, Alteveer en Kerkenveld vormen een tweelingdorp", zegt organisator Johan Sok. De verhuizing is nodig om uit te breiden. "We willen twee avonden feest. Op vrijdagavond komt er een '90-party. Daar komen T-Spoon, de Party Animals, dj Stefan Leur en lasershows, zoals je die ook ziet bij Pump up the 90's in Hardenberg."

Duizenden bezoekers

Het oktoberfest werd de afgelopen jaren gehouden op het evenemententerrein in Alteveer. Aan de Riegshoogtenijk kan 'net even wat meer' zegt Sok. "Je zit verder van de dichtstbijzijnde huizen af, dus qua geluid is er meer mogelijk."